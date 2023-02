Carro cai no Lago Paranoá e motorista é salva por marinheiro

Depois de realizar o salvamento, com o auxílio de um trator e cabos de aço, conseguiram retirar o veículo de dentro do Lago Paranoá

Na noite de sábado (4), aconteceu um acidente no Lago Paranoá. Um carro acabou descendo a rampa por onde passam as embarcações no Deck Sul, localizado no Setor de Clubes Sul, e acabou afundando. Chovia muito na hora do acidente.

O marinheiro Ronni Mendes, que tinha acabado de encerrar um passeio de lancha com clientes no local, viu o carro descer a rampa e, quando percebeu que tinha uma pessoa dentro do veículo, rapidamente foi resgatá-la. Segundo ele, a mulher ficou em estado de choque.

Depois de realizar o salvamento, Ronni e mais dois rapazes, com o auxílio de um trator e cabos de aço, conseguiram retirar o veículo de dentro do Lago Paranoá.

Testemunhas afirmaram que a mulher estava em um passeio de lancha mais cedo, e teria buscado o veículo no estacionamento para pegar o marido e o filho. Ela seguiu direto para a rampa das embarcações, apesar do alerta de seguranças. Para Ronni, a mulher disse que teria confundido a saída e acabou caindo direto nas águas.