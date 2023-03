Carro cai no espelho d’água do Palácio do Planalto

A construção, de 1991, foi feita para proteger o prédio desses episódios, depois que um homem tentou invadir o prédio com um ônibus

Um carro caiu dentro do espelho d’água no Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, nesta terça-feira (21).

O Mitsubishi Pajero era conduzido por um homem, funcionado da administração pública do Distrito Federal, que se confundiu e caiu com o carro no local. Apesar do capotamento, ele saiu sem ferimentos.

