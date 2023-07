Carro cai de viaduto na BR 020 e motorista fica ferido

A via que passa debaixo do viaduto precisou ser totalmente interditada para o atendimento da vítima, e a cena ficou aos cuidados da PMDF

Na madrugada desta segunda-feira (17), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência por volta de 1h, quando um carro caiu do viaduto na BR-020.

A equipe encontrou no local um Celta que há pouco havia caído do viaduto que passa sobre o balão de acesso ao Condomínio Império dos Nobres, em Sobradinho. O motorista, um homem de 27 anos, ficou preso às ferragens, precisando ser retirado pela equipe de salvamento, que o transportou para o Hospital de Base. Ele estava consciente e orientado, com escoriações pelo corpo e queixando-se de dores na cabeça.

A via que passa debaixo do viaduto precisou ser totalmente interditada para o atendimento da vítima, e a cena ficou aos cuidados da PMDF.