Carro bate em poste, passageira é ejetada do veículo e motorista foge

Um veículo colidiu e derrupou um poste de concreto perto da Administração da Ceilândia, em Ceilândia Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência por volta das 21h de sábado (15), com duas viaturas e nove agentes.

Uma mulher de 24 anos, que ocupava o banco de passageiro traseiro, foi ejetada do veículo com o impacto, e encontrada próximo ao local do acidente com escoriações no corpo, luxação no membro superior direito e ferimento na cabeça. Ela foi imobilizada e transportada, consciente, orientada e estável, ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT),

Um outro passageiro do carro também foi encontrado consciente, orientado e estável, sem lesões aparentes, mas foi para o HRT como acompanhante da vítima ejetada.

O condutor do veículo fugiu antes que as equipes chegassem ao local. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada, mas a dinâmica do acidente ainda não foi informada.