Carro bate em árvore no Eixão Sul e casal é levado ao hospital com ferimentos leves

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, por volta das 16h30 desta terça-feira (18/11/2025), uma ocorrência de acidente de trânsito na saída do viaduto da última quadra do Eixão Sul, sentido Aeroporto, no Plano Piloto. Duas viaturas foram enviadas ao local.

Ao chegarem, os socorristas encontraram um veículo VW Fox, de cor prata, que havia colidido contra uma árvore na área verde. As equipes iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento a vítimas de trauma.

O motorista foi atendido pelos bombeiros, enquanto a passageira recebeu cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os socorristas, ambos apresentavam escoriações leves, estavam conscientes e orientados, e foram estabilizados antes de serem encaminhados ao hospital de referência.

Além do socorro às vítimas, as equipes atuaram na segurança da área, adotando medidas preventivas contra incêndio. Não há informações sobre a dinâmica da colisão.