Menu
Brasília
Busca

Carro bate em árvore no Eixão Sul e casal é levado ao hospital com ferimentos leves

Colisão ocorreu na tarde desta terça-feira (18) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu

João Victor Rodrigues

18/11/2025 18h12

Foto: CBMDF

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, por volta das 16h30 desta terça-feira (18/11/2025), uma ocorrência de acidente de trânsito na saída do viaduto da última quadra do Eixão Sul, sentido Aeroporto, no Plano Piloto. Duas viaturas foram enviadas ao local.

Ao chegarem, os socorristas encontraram um veículo VW Fox, de cor prata, que havia colidido contra uma árvore na área verde. As equipes iniciaram imediatamente os protocolos de atendimento a vítimas de trauma.

Leia também

O motorista foi atendido pelos bombeiros, enquanto a passageira recebeu cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Segundo os socorristas, ambos apresentavam escoriações leves, estavam conscientes e orientados, e foram estabilizados antes de serem encaminhados ao hospital de referência.

Além do socorro às vítimas, as equipes atuaram na segurança da área, adotando medidas preventivas contra incêndio. Não há informações sobre a dinâmica da colisão.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado