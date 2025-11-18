Ações de limpeza são intensificadas no Cruzeiro

Uma força-tarefa tem reforçado a limpeza urbana no Cruzeiro com foco no combate ao mosquito Aedes aegypti. As ações incluem roçagem, limpeza das quadras, poda de árvores e reparos estruturais em espaços de lazer como o Parcão, a Praça do Gavião e a quadra de areia. Também foram instaladas lixeiras cata-caca, medida que busca preservar a saúde da população e evitar doenças causadas por fezes de animais.

Ao longo das atividades, vinte paradas de ônibus foram higienizadas e 60 toneladas de inservíveis e resíduos foram coletadas na região. O trabalho conta com o apoio do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Novacap, do programa GDF Presente e da Vigilância Ambiental. Cerca de 75 mil litros de água foram utilizados na higienização das áreas públicas.

A Vigilância Ambiental desempenha papel central no combate à dengue, auxiliando na identificação de possíveis focos do mosquito dentro das residências. As visitas domiciliares começaram pelo Cruzeiro Velho, mas enfrentam obstáculos devido à dificuldade de encontrar moradores disponíveis para receber os agentes. Para ampliar o alcance da iniciativa, a população pode agendar o atendimento pelo número 162 ou pelo site Participa-DF.

A campanha reforça o compromisso da administração regional em preparar o Cruzeiro para o período chuvoso e reduzir riscos à saúde pública. “Esse trabalho traz saúde para a população e mantém o ambiente seguro, tudo o que desejamos para a nossa cidade”, afirma Gustavo Aires, administrador do Cruzeiro.

Com informações da Administração do Cruzeiro