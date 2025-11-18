Lançada licitação para conclusão das obras de creche no Recanto das Emas

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) lançou a Licitação Eletrônica nº 013/2025, destinada à contratação de empresa especializada em engenharia para dar continuidade à construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) no Recanto das Emas. O valor estimado da obra é de aproximadamente R$ 6,9 milhões.

O projeto contempla a conclusão de uma creche na Quadra 112, com capacidade para atender até 396 crianças em dois turnos e mais 188 em período integral, totalizando 584 vagas. A disputa está marcada para 22 de dezembro, às 9h, e as propostas devem ser enviadas até as 8h59 do mesmo dia, exclusivamente pelos sites oficiais da Novacap e do Banco do Brasil.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, destacou a relevância do empreendimento: “Trata-se de mais uma importante obra que vai favorecer diretamente as famílias da região e fortalecer a educação para a primeira infância no Distrito Federal”.

O prazo total para conclusão da obra é de 300 dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, com previsão de entrega para o segundo semestre de 2026. A Secretaria de Educação do DF (SEEDF) será responsável por acompanhar toda a execução, garantindo que o espaço seja entregue à comunidade conforme planejado.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, ressaltou a importância do investimento: “Cada passo na infraestrutura devolve às famílias a tranquilidade de saber que seus filhos terão um espaço seguro, acolhedor e preparado para o desenvolvimento integral. A ampliação de vagas em creches e Cepis é uma prioridade do governo. Investir na primeira infância é investir no futuro do DF, porque é nos primeiros anos de vida que se fortalecem as bases do aprendizado, da convivência e da autonomia.”

O edital completo da licitação pode ser consultado nos sites da Novacap e do Banco do Brasil. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones (61) 3403-2321 e (61) 3403-2322, ou pelo e-mail nlc@novacap.df.gov.br.

Com informações da Novacap