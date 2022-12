Carro bate contra poste e casal morre na BR-070

No carro, que saiu da pista e colidiu com o poste, havia dois adultos e duas crianças, uma de 12 e outra de 15 anos.

Duas pessoas faleceram após uma colisão com um poste na BR-070, sentido Águas Lindas, na tarde deste domingo (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no carro, que saiu da pista e colidiu com o poste, havia dois adultos e duas crianças, uma de 12 e outra de 15 anos.

Ainda de acordo com a corporação, os adultos eram casados e faleceram no momento do acidente.

Ainda assim, as crianças foram socorridas, sendo que a de 12 anos foi levada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC) e o de 15 anos para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

Durante o atendimento, uma das faixas da pista precisou ser interditada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para controlar o trânsito local. O CBMDF não tem informações sobre a dinâmica do acidente.