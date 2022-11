Carreta Sesc Saúde da Mulher atende mulheres do DF até 18 de novembro

Objetivo é promover a saúde da mulher, por meio do rastreamento do câncer do colo do útero e de mama

“Queremos contribuir para a promoção da saúde da mulher, por meio do rastreamento do câncer do colo do útero e de mama, com a integração de ações de Educação em Saúde”, afirma Valcides de Araújo, diretor regional do Serviço Social do Comércio do Distrito Federal (Sesc-DF). Até 18 de novembro, a entidade oferecerá atendimento às mulheres do DF por meio da Carreta Sesc Saúde da Mulher. Em parceria com a Secretaria da Mulher, as ações de prevenção e cuidado fazem alusão ao mês de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa.

Durante todo o ano, a Carreta de Saúde da Mulher está percorrendo várias Regiões Administrativas realizando exames Citopatológicos e Mamografias de alta resolução, facilitando o acesso de mulheres elegíveis a esses exames. A expectativa é ampliar cada vez mais o número de mulheres atendidas em todas as regiões. Como pontua Valcides, o Sesc vem atuando em projetos e ações voltadas à promoção da Saúde da Mulher, com foco de atuação no rastreamento do câncer do colo do útero e de mama. “Essas ações expressam importante contribuição para a construção de uma saúde integral para mulheres”, salienta.

Atualmente, a carreta Sesc da Saúde da Mulher está no Setor de Autarquias Sul (SAS) e seguirá para a Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade), no Setor de Clubes Sul (SCS), Samambaia, Sol Nascente e Estrutural.

Os serviços oferecidos vão desde atendimentos de saúde com mamografias, exames preventivos, citopatológicos e a inserção do dispositivo intrauterino (DIU), até exames preventivos para garantir que o tratamento comece nos primeiros estágios da doença são importantes, já que assim é possível sucesso maior na recuperação. A ação também reforça a importância da rede de apoio para as mulheres em tratamento contra o câncer de mama. “Em todas as campanhas que a Carreta participa há o estabelecimento de parcerias que asseguram a articulação entre as ações de rastreamento e a rede médico-assistencial local, favorecendo a participação social em ações educativas em saúde, com efeitos para o autocuidado”, declara o diretor.

Diante disso, o Ônibus Sesc + Saúde realizará atendimentos e consultas ginecológicas, com procedimentos de inserção de dispositivo intrauterino, o DIU. Para realizar o exame preventivo, a mulher deverá ter de 25 a 64 anos e levar documento de identidade, CPF, comprovante de residência do DF e cartão do Sistema Único de Saúde (Sus). Aquelas que quiserem fazer a inserção do DIU de cobre precisam estar com o preventivo em mãos, com validade de, até, 1 ano, e com teste de sangue para gravidez feito nas últimas 24 horas, caso não esteja menstruada. Mulheres menores de idade precisam estar acompanhadas de responsável.

Agenda da carreata

26 e 27/10 – INSS – SAS

28 e 29/10 – ASCADE – Setor de Clubes Sul

3 a 5/11 – Samambaia

7 a 11/11 – Sol Nascente

14 a 18/11 – Estrutural