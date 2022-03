Carreta e carro batem e motorista morre

Segundo a corporação, a colisão foi frontal e o motorista do carro, Jefferson, de 31 anos, não resistiu e faleceu no local

No início da noite de ontem (04), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um acidente na DF130, próximo a Planaltina, envolvendo uma carreta e um carro.

Segundo a corporação, a colisão foi frontal e o motorista do carro, Jefferson, de 31 anos, não resistiu e faleceu no local. Após a batida, os veículos, com o impacto, pararam a cerca de 60 metros um do outro.





Jefferson teria ficado preso nas ferragens e, quando os bombeiros chegaram, ele já havia falecido. Já Wagner, motorista da carreta, de 31 anos, não sofreu nenhum ferimento.

Durante atendimento, a via foi interditada e depois o trânsito controlado em revezamento de faixas. A Polícia Militar e Civil do DF foram acionadas.