Carregamento de soja roubado na Bahia é recuperado pela PMDF

Os detidos e os veículos foram levados à 18ª Delegacia para registro da ocorrência

Uma carreta carregada com toneladas de soja, roubada no estado da Bahia, foi recuperada por policiais militares, por volta das 11h30 deste sábado (28), no entroncamento entre a BR – 080 e a DF 0 206, próximo da saída do Distrito Federal.

Uma equipe do Batalhão Escolar que reforçava o patrulhamento na área rural local presenciou três homens desengatando a carga de uma carreta para engatá-la em outro caminhão. Os três correram ao perceberem a aproximação da viatura, mas dois deles foram detidos.

Equipes do 16º Batalhão, do Batalhão Rural, da Polícia Militar do Estado do Goiás e o Helicóptero da PMDF prestaram apoio, mas o fugitivo não foi localizado.

Na vistoria da carreta, os policiais constataram que o veículo com a carga havia sido roubado na Bahia dias atrás. Os detidos e os veículos foram levados à 18ª Delegacia para registro da ocorrência.