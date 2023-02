Carnaval seguro: confira os canais de apoio que podem te ajudar

Confira as principais dicas e canais de apoio que estão ao seu alcance com uma simples ligação:

Carnaval é época de mergulhar em fantasias, procurar os melhores bloquinhos, juntar os amigos e se divertir bastante. Mas claro que, para fazer tudo isso, os foliões precisam estar atentos aos cuidados e recomendações das forças de segurança e salvamento para que os dias de folia sejam só alegria.

Mas, em caso de intercorrências, o que fazer?

Confira as principais dicas e canais de apoio que estão ao seu alcance com uma simples ligação:

Polícia Militar: Ligue 190

A Polícia Militar do Distrito Federal estará presente maciçamente em todo o carnaval para coibir as ações de criminosos. Funcionará 24 horas, de forma ininterrupta.

Mas, se você tiver seu celular roubado, sofrer uma situação de assédio, presenciar brigas, confusões ou desaparecimento de crianças no bloco, acione a PM pelo número 190.

A PMDF recomenda que os foliões tenham cuidado com os celulares; evitem expor objetos de valor; carreguem apenas o necessário, como o documento com foto, pouco dinheiro em espécie e um cartão com limite pré-determinado. Com relação às crianças, mantenham vigilância constante e utilizem o crachá de identificação infantil.

Corpo de Bombeiros: Ligue 193

O serviço de emergência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal funcionará 24h, todos os dias de Carnaval. Em caso de acidentes, quedas, desmaios, mal súbitos, coma alcoólico, ferimentos ou qualquer outra intercorrência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A principal recomendação do CBMDF é evitar o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, preferindo água ou bebida isotônica.

Samu: Ligue 192

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também funciona 24h. A chamada é gratuita pelo número 192.

O Samu deve ser acionado em casos de crises hipertensivas, acidentes, traumas, choque elétrico, queimaduras, em ocorrências de problemas cardiorrespiratórios, entre outras questões.

Disque-Denúncia: Ligue 197

A Polícia Civil do DF disponibiliza o Disque-Denúncia, que pode ser acionado por meio do telefone 197. Casos de abusos e violência contra as mulheres podem ser denunciados pelo canal.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília