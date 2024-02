Carnaval: PMDF apreende veículo com restrição judicial de condutor embriagado

O condutor identificado como Deni de Sousa Ferreira apresentava hálito etílico e declarou ter consumido bebida alcoólica

Na tarde deste domingo (11), a Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do BPTRAN SVG, em cumprimento da “Operação de Carnaval”, visualizou um veículo transitando pelo canteiro central divisor de pista, de imediato foi dado ordem de parada o que foi ignorado pelo condutor.

Dando início ao acompanhamento e abordado em seguida no estacionamento em frente ao Parque da Cidade altura do Parque Ana Lídia, nesse momento os ocupantes já estavam desembarcando com a intenção de abandonar o carro, mas foram detidos.

Os presentes no carro, uma família de 5 pessoas sendo 3 menores, o condutor identificado como Deni de Sousa Ferreira apresentava hálito etílico e declarou ter consumido bebida alcoólica, foi oferecido ao mesmo o teste do etilômetro mas foi recusado pelo condutor.

O veículo estava irregular com licenciamento de 2016 e restrição judicial, foram aplicadas 4 notificações sendo: Recusa ao teste do etilômetro, veículo não licenciado, transitar pela faixa de canalização e desobedecer ordem do Agente, o veículo foi recolhido ao depósito do Detran via guincho e os ocupantes liberados.

Resultado da ocorrência:

– 04 notificações

– 01 veículo recolhido ao depósito do Detran