Carga de celulares de R$ 4 mi é apreendida em zona rural do DF

Uma carga de celulares no valor de R$ 4 milhões foi apreendida na zona rural do Distrito Federal. A Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Militar de Goiás e do DF fizeram parte da redação realizada nesta nesta sexta-feira, 11, no Aeródromo Botelho, em São Sebastião/DF, 400.

Aparelhos celulares de última geração, um veículo automotor e um avião monomotor foram recolhidos. Duas pessoas foram presas em flagrante.









Após uma denúncia anônima, equipe de policiais e auditores da Receita se deslocaram até o Aeródromo Botelho, na área rural de São Sebastião/DF, e abordaram uma aeronave que havia acabado de pousar.

Após vistoria, as forças policiais verificaram a presença de um carregamento de celulares avaliado aproximadamente em R$ 4 milhões.

O piloto e o acompanhante foram presos em flagrante e responderão pelo crime de descaminho, com pena de até oito anos.

A ação contou também com apoio da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.