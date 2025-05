Caravana leva serviços e conscientização sobre bem-estar animal ao Cruzeiro

Neste sábado (10), o Cruzeiro recebeu a Caravana de Proteção Animal, iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) que tem como objetivo sensibilizar a população sobre os cuidados, direitos e proteção dos animais. O evento teve início às 9h e segue até as 17h, ao lado do Ginásio do Cruzeiro, oferecendo uma série de atividades e atendimentos gratuitos.

Ao longo do dia, os participantes puderam contar com consultas veterinárias, aplicação de vacinas, espaço para denúncias de maus-tratos, distribuição de materiais informativos, palestras educativas, sorteios, além de desfiles de pets e apresentações de cães adestrados das forças de segurança. A programação também incluiu arrecadação de ração e alimentos não perecíveis destinados a entidades de proteção animal.

“Uma das nossas grandes missões é garantir o bem-estar animal e a Caravana é mais uma excelente iniciativa da SSP-DF, que leva serviços importantes para a população, como vacinação e exames gratuitos. Também faz um importante trabalho de conscientização sobre os cuidados com os pets, fortalecendo a nossa política de proteção aos animais, com Estado e sociedade civil unidos. Iniciativa que se soma à criação da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal e da Delegacia de Repressão aos Crimes contra os Animais (DCRA) por este GDF, reforçando cada vez mais essa rede de proteção em nossa cidade”, diz a vice-governadora Celina Leão.

O secretário Sandro Avelar e a vice-governadora Celina Leão participaram da ação no Cruzeiro

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, destacou a relevância da atuação conjunta entre diferentes setores para garantir a proteção animal no DF.

“Temos trabalhado para construir uma segurança pública que esteja cada vez mais próxima das pessoas, e isso inclui a proteção dos animais como parte essencial dessa missão. A atuação da Polícia Civil, por meio da delegacia especializada, e do Batalhão Ambiental da PMDF é fundamental, mas é ainda mais poderosa quando somada ao engajamento das ONGs, da sociedade civil e das famílias. Integrar esses atores — especialmente envolvendo as crianças em ações educativas — ajuda a formar uma geração mais consciente, respeitosa e protetora dos direitos dos animais. Essa união fortalece nossa capacidade de prevenir maus-tratos e promover o bem-estar animal em toda a comunidade”, afirma.

Quem visitar a Caravana de Proteção Animal no Cruzeiro pode adotar um animal de estimação

A ação faz parte do programa Segurança Integral, por meio do eixo Cidade Mais Segura, que busca fortalecer a sensação de segurança nos espaços urbanos, aliando proteção pública e responsabilidade ambiental.

Avanços na proteção animal

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem adotado medidas pioneiras na defesa dos direitos dos animais. Em 2023, foi criada a primeira delegacia especializada em proteção animal do Brasil — a DCRA — que permitiu um avanço significativo na investigação e punição de casos de maus-tratos e crueldade contra cães, gatos e outros animais.

Em 2024, a iniciativa foi ampliada com a criação da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal, com foco exclusivo na formulação de políticas públicas, programas de manejo populacional, vacinação, atendimento veterinário e reabilitação de animais vítimas de violência.

Essas ações demonstram o empenho do GDF em promover uma convivência mais harmoniosa entre seres humanos e animais, fortalecendo a rede de proteção e conscientização em todo o território do Distrito Federal.

Com informações Agência Brasília