Audiência pública discute modernização do Metrô

O Metrô-DF convida a comunidade do Distrito Federal para participar da audiência pública, na próxima sexta-feira (16), às 9h, que discutirá a modernização do sistema de sinalização e controle e aquisição de nova frota de trens para o transporte metroviário do Distrito Federal.

Será uma oportunidade para tirar dúvidas, dar sugestões e conhecer as características técnicas dos novos equipamentos. A audiência pública terá transmissão em tempo real por meio do canal do Metrô-DF no Youtube.

Audiência pública

Data: 16/5

Hora: 9h

Local: Auditório do Complexo Administrativo e Operacional (CAO) do Metrô-DF (Avenida Jequitibá, 155 – Águas Claras)

Com informações Agência Brasília