Caravana iluminada da Coca-Cola e Coral Natalino

O Espaço Brasal Noroeste, localizado na CLNW2/3, Lote E, entra no clima de Natal e promove, no dia 12 de dezembro, uma noite para lá de especial. A partir das 19h, adultos e crianças terão um encontro marcado com a Caravana de Natal da Coca-Cola ao som de uma linda e tradicional cantata natalina.

Para dar início à magia da noite, a Caravana de Natal da Coca-Cola, que visita o Noroeste promete encantar a todos com os tradicionais caminhões iluminados, levando a bordo o Papai Noel, a Mamãe Noel, as Noeletes e o Urso Polar – o que torna o momento uma excelente oportunidade para registrar e tirar fotos com os personagens. Com o slogan “O Natal sempre encontra o caminho”, até o dia 17/12, a caravana vai percorrer onze pontos no Distrito Federal.

Para completar, o coral Serenata de Natal Brasília embala a noite com músicas clássicas, como “Noite Feliz” e “Noite Azul”, executadas por baixo, contralto, tenor, soprano e a bela voz dos coralistas. Fora isso, os artistas guardam surpresas que só poderão ser reveladas na hora da apresentação.

O grupo brasiliense, voluntário, se destaca na cidade como uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, pois, além das cantorias e encantamentos, movimenta inúmeras doações para instituições de caridade, que também recebem música e carinho. O coral já visitou os principais hospitais públicos de Brasília, além de instituições localizadas em Taguatinga, Sobradinho, Riacho Fundo, Guará, entre outras Regiões Administrativas.

