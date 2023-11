Caravana da Mulher chega a Santa Maria

O momento de beleza foi promovido pela Caravana da Mulher, que chegou a Santa Maria nesta quinta-feira (9)

Os cabelos da aposentada Oliveth Maria Ferreira estavam enfeitados com tranças coloridas. As unhas, pintadas de esmalte rosa. Com um sorriso estampado no rosto, a mulher de 63 anos não escondia a felicidade de dedicar algumas horas da manhã a cuidar de si mesma. E o que é melhor: sem pagar nada. O momento de beleza foi promovido pela Caravana da Mulher, que chegou a Santa Maria nesta quinta-feira (9).

Oliveth comemorava: “A gente tem a vida tão corrida que às vezes deixa de se cuidar, né? Fora que está tudo tão caro. Então, esse tipo de ação é muito legal para resgatar a autoestima das mulheres, para dar uma levantada no astral. Arrumei o cabelo, pintei as unhas… Estou me sentindo muito bonita. Quem sabe não arranjo um namorado novo?”

A estrutura da Caravana da Mulher está montada no ginásio atrás da Administração Regional de Santa Maria. Até sábado (11), o público feminino encontra vários serviços de beleza por lá, como design de sobrancelhas, esmaltação de unhas, trancista e maquiagem. A programação também inclui vacinação, testagem para doenças sexualmente transmissíveis, atendimentos jurídicos e palestras. Tudo de graça.

Apoio do GDF

“Nossos bate-papos são voltados à autoestima da mulher, mas também trazemos temas como marketing digital e administração financeira”, explicou a coordenadora do Instituto Cultural e Social do Distrito Federal, Janaína Karlen. A entidade é responsável pela organização do evento, que conta com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF). “Temos ainda um espaço reservado para empreendedoras locais venderem seus produtos”, detalhou a gestora.

A expectativa é que cerca de 2 mil pessoas visitem a quarta e última edição da Caravana da Mulher deste ano. Na avaliação do administrador de Santa Maria, Josiel França, a ação é extremamente importante para o público feminino da cidade. “São três dias de serviços voltados inteiramente para as mulheres, e elas merecem esse cuidado”, ressaltou. “É uma forma que o GDF tem de mostrar que elas são fundamentais para a sociedade”.

A dona de casa Maria Catarina de Macedo, 66, estava ansiosa pela chegada da Caravana da Mulher a Santa Maria. “Eu vi que o evento passou por outras cidades, e estava de olho para ver quando chegaria aqui”, disse. “Vim tomar minha vacina contra a gripe, que estava em aberto no meu cartão. Amanhã, vou voltar para aproveitar os outros serviços que eles oferecem. É pertinho de casa, organizado… Muito bom”.

Caravana da Mulher em Santa Maria

‌→ De quinta (9) a sábado (11), das 9h às 18h, no ginásio atrás da Administração Regional de Santa Maria

‌→ Serviços oferecidos: design de sobrancelhas, esmaltação das unhas, trançado, maquiagem, vacinação, testagem de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), feirinha, palestras, atendimento jurídico e brinquedoteca.

*Com informações de Carolina Caraballo, da Agência Brasília