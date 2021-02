Capotamento para DF 150 sentido Colorado

Um veículo capotou na tarde desta terça-feira (16) no KM 02 da DF 150, sentido Grande Colorado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência empregando duas viaturas e oito militares. O Veículo Fiat Uno Vivace, cor branca, capotou no canteiro Central da via, com Jeferson da Silva, 25 anos, como único ocupante. O homem foi retirado do interior do veículo e transportado pela equipe de socorro do 22º GBM (Grupamento Bombeiro Militar) do CBMDF ao Hospital de Sobradinho, apresentando dores lombares, consciente e orientado. Publicidade As informações são da CBMDF