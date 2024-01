Capotamento na EPNB deixa uma pessoa ferida

Dois veículos de resgate foram deslocados para o local

No início da manhã desta terça-feira (23), um capotamento envolvendo um veículo com quatro ocupantes resultou em uma vítima na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), via de acesso da Candangolândia em direção ao Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 07h48.

O veículo envolvido no acidente é uma Nissan Frontier de cor branca, conduzido por um motorista, de 37 anos. De acordo com informações preliminares, o condutor perdeu o controle da direção, atravessou perpendicularmente a via e saiu da pista, descendo o barranco de acesso ao viaduto. O veículo acabou capotando e ficando com o teto ao solo.

Os socorristas do CBMDF prontamente avaliaram o condutor e constataram que não havia necessidade de transporte para nenhuma Unidade de Saúde.

No automóvel estavam três passageiros. Um homem, de 40 anos, foi atendido e transportado pelos bombeiros ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF) com queixas de dores na região do ombro esquerdo. Ele estava consciente, orientado e em condição estável.

Os demais passageiros, cujos nomes e idades não foram informados, assim como o condutor, não sofreram ferimentos.