Capotamento na EPIA Norte resulta em uma vítima

No local, as equipes de socorro constataram haverem dois carros envolvidos

Um capotamento na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA Norte), resultou em uma vítima nesta sexta-feira (29). O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atendeu a ocorrência.

O atendimento foi próximo à rotatória de acesso à Granja do Torto, sentido Água Mineral, às 12h21. No local, as equipes de socorro constataram haverem dois carros envolvidos:

1° – Toyota/HiluxSW4 de cor preta, que capotou e parou com as rodas no solo em um das faixas de rolamento da rodovia. Era conduzido e ocupado por um homem de 31 anos, foi atendido e transportado pelo CBMDF ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF), alegando lombalgia e dor na lateral do tórax ao respirar, foi conduzido consciente, orientado e estável.

2º – GM/Celta de cor preta, conduzido por um homem de 24 anos, que foi atendido e avaliado pelos socorristas. Foi constatado que não sofreu ferimentos, portanto, não houve a necessidade de transporte ao hospital.

Durante o atendimento, duas das faixas de rolamento foram interditadas.

O local ficou aos cuidados da PMDF.