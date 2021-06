Capotamento na DF 005 deixa uma pessoa ferida

Após sair da pista, o carro entrou na vegetação lateral da via e capotou em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros

Na noite de quinta-feira (3), um motorista perdeu o controle da direção do seu carro, saiu da pista e capotou, no quilômetro 07 da DF 005, sentido Paranoá, antes da Prainha do Lago Norte.

O veículo era conduzido pelo senhor Lucas Ferreira, de 26 anos. Após sair da pista, o carro entrou na vegetação lateral da via e capotou em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

Lucas ficou preso às ferragens do veículo e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi transportado ao hospital sem fraturas aparentes, com escoriações e queixa de dor cervical. Estava consciente, desorientado e estável.

A Polícia Militar do DF foi acionada e os bombeiros atenderam a ocorrência com duas viaturas e oito militares.

Com informações do CBMDF.