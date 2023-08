Capotamento na BR-251 deixa cinco pessoas feridas

Todas as vítimas foram atendidas no protocolo do trauma e transportadas ao hospital

Na madrugada deste sábado (12), cinco pessoas ficaram feridas em um capotamento de carro na BR-251, altura do KM 46, pista que liga Santa Maria a São Sebastião.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), três vítimas estavam na cena do acidente e duas ainda estavam confinadas no interior do veículo, um Kia Cerato.

A primeira vítima, um senhor, apresentava corte no supercílio e alegava dores nas costas ao respirar, já a segunda vítima apresentava corte no cotovelo direito , baixa perfusão, queixa de dores no tórax e na coluna, as outras três vítimas, todos homens, estavam conscientes e orientados

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Vídeo: Divulgação/CBMDF