Capotamento na BR-020 deixa feridos

Quatro viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência

Um capotamento na BR-020 resultou em feridos na noite de ontem, por volta das 19h48, exigindo a intervenção imediata do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que mobilizou quatro viaturas para atender à ocorrência.

O acidente ocorreu no trecho final da Avenida Independência, na saída de Planaltina em direção a Sobradinho. O veículo envolvido, um VW/Voyage de cor preta, era conduzido por um homem, de 41 anos. Após perder o controle da direção, o veículo capotou, parando na via oposta.

A equipe de socorro do CBMDF prontamente localizou o condutor, que foi identificado, atendido e avaliado. O homem apresentava sinais de traumatismo craniano leve, com um episódio pontual de desmaio. Além disso, ele tinha escoriações pelo corpo e queixava-se de dores nas regiões das costas e pescoço. Apesar da situação, estava consciente, desorientado e estável. O condutor foi transportado ao Hospital Regional de Planaltina (HRPL) para receber cuidados médicos.

No veículo, havia mais dois ocupantes. Um jovem, de 23 anos, foi encontrado caminhando pela cena do acidente. Ele foi atendido, transportado pelo CBMDF ao HRPL, apresentando escoriações pelo corpo e queixando-se de dores nas costas e no pé esquerdo. Estava consciente, orientado e estável.

Uma mulher, de 24 anos, também foi atendida e transportada ao HRPL pelo CBMDF. Ela apresentava suspeita de fratura no braço, ferimento na cabeça, dores nas costas e escoriações pelo corpo. Assim como os demais ocupantes, estava consciente, orientada e estável.