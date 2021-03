Capotamento deixa ferido na DF 230

Apesar de ter três ocupantes, apenas o motorista de 23 anos se feriu

Na tarde deste domingo (07), um Chevrolet Celta preto perdeu o controle e capotou nas margens da DF 230 no km 18, em Planaltina. O carro tinha dois passageiros mais condutor.

O motorista Rodrigo Machado Guimarães, de 23 anos, estava consciente e com dores nos membros inferiores.

Os outros dois passageiros, Maycon Cordeiro de Sousa, de 27 anos, e Felipe de Lima Nascimento, de 34 anos, estavam ilesos e conscientes.

Todos os ocupantes foram levados atendidos e levados para o Hospital Regional de Planaltina.

A via não necessitou de ser interditada e ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



As informações são do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal