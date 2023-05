Capotamento de veículo na BR 060 deixa três feridos

O veículo principal afetado pela colisão foi um Fiat Pálio de cor branca, conduzido por um homem de 55 anos

Na madrugada desta sexta-feira (19), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência grave na BR 060, nas proximidades do Parque Leão, sentido Brasília.

A equipe composta por 23 militares e apoiada por cinco viaturas, chegou ao local rapidamente às 05h39, pronta para prestar auxílio às vítimas envolvidas no acidente.

O veículo principal afetado pela colisão foi um Fiat Pálio de cor branca, conduzido por um homem de 55 anos. De acordo com testemunhas, o condutor perdeu o controle da direção, fazendo com que o carro saísse da pista e capotasse no canteiro central.

O impacto foi significativo, deixando o motorista com dores pelo corpo, mas sem sinais de fraturas aparentes. O SAMU foi acionado e prontamente chegou ao local para prestar os primeiros socorros, ele foi posteriormente transportado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O paciente encontrava-se consciente, orientado e em estado estável durante o transporte.

Além do condutor, havia outras duas vítimas no veículo. Uma mulher de 55 anos, apresentava queixas de dores intensas na região lombar. A equipe do CBMDF a atendeu prontamente e a transportou para o Hospital Regional de Ceilândia, onde receberá os cuidados necessários. A paciente também estava consciente, orientada e em estado estável.

A segunda vítima, de 61 anos, apresentava uma situação mais grave. Além das dores intensas na região lombar, ela também tinha cortes na face e na parte posterior da cabeça. A equipe do CBMDF prestou os primeiros socorros, imobilizou a vítima e a transportou com segurança para o Hospital Regional de Taguatinga. Ela encontrava-se consciente, orientada e em estado estável durante todo o atendimento.

Durante as operações de resgate e atendimento às vítimas, uma faixa de rolamento da BR 060 precisou ser interditada para garantir a segurança de todos os envolvidos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle da área interditada, assegurando a fluidez do tráfego e a segurança dos profissionais de resgate.