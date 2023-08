Capotamento de veículo de passeio resulta em um ferido em Samambaia

A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta sexta-feira (11), o capotamento de um veículo em Samambaia, após a linha ferrea.

O carro foi encontrado com as rodas para cima em uma das faixas de rolamento da via. Tratava-se de um FIAT/Uno, de cor prata que era conduzido e ocupado somente pelo senhor V.A.C. de 56 anos que se queixava de dor na perna esquerda, apresentava corte e hemorragia na mão direita, estava consciente, desorientado e estável.

A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Ceilândia.

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF) e a Perícia foi acionada para o local.