Capitão da PM que viralizou em vídeo publicado pelo JBr lança candidatura no DF

Capitão é conhecido por ser “linha dura” em suas atividades no comando do Policiamento de Trânsito da PM no DF

O Capitão Medeiros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), aceitou o convite para disputar a vaga de Deputado Distrital no DF nas eleições que se aproximam. Comandante do Policiamento de Trânsito da PM no DF, o Capitão ficou conhecido após um vídeo de uma ocorrência publicado pelo Jornal de Brasília viralizar.

No vídeo publicado pelo Jbr, que alcançou mais de 2 milhões de visualizações, o irmão de um tenente coronel dos bombeiros e um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, em que um deles estaria dirigindo sob efeito de álcool, e tentaram dar a famosa “carteirada” inclusive desacatando os policiais em um ponto de bloqueio. O Capitão Medeiros aparece no vídeo dando voz de prisão aos homens e não se deixa intimidar. “Os militares não aceitavam a voz de prisão e tentaram usar a patente como justificativa para não serem presos.” afirma o Capitão.

Há 8 anos no Comando de Policiamento de Trânsito da PMDF o Capitão é conhecido entre os colegas como um oficial comprometido com o serviço realizado nas operações nas vias urbanas e rodovias do DF e por sua postura “linha dura” frente às abordagens. O que pode ter influenciado o convite por parte do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) ao Capitão, que aceitou a disputa e lançou sua candidatura em uma cerimônia no último dia 19 de maio.

Ao Jornal de Brasília o oficial contou que após receber o convite para ser pré-candidato, recebeu apoio de colegas de profissão, de amigos e conhecidos para encarar a missão. Caso seja eleito, ele afirmou que pretende levar “a mesma intensidade com que trabalha, a mesma postura retilínea”, para a Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A promessa de combate a qualquer forma de corrupção também foi lançada pelo oficial da PM. Fortalecer a segurança pública também foi um dos pontos ressaltados pelo capitão. “Principalmente recuperar e fortalecer a dignidade dos policiais militares do Distrito Federal, pois investir no policial, reflete diretamente na prestação de serviço de qualidade a população.”, destaca o Capitão.

A candidatura a cargos distritais de integrantes das forças de segurança pública no DF tem se intensificado cada vez mais. O desejo de fazer algo além de suas funções no serviço público impulsiona a almejar a vida política. O Jbr entrou em contato com a PMDF e foi informado que ainda não há dados oficiais de quantos militares lançaram candidatura para as próximas eleições.