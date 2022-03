Capão Comprido, em São Sebastião, ganha linha de ônibus

Os moradores do Capão Comprido poderão se deslocar até São Sebastião onde poderão ter acesso as linhas que atendem a cidade

Os moradores do Capão Comprido, em São Sebastião, ganharão uma linha de ônibus circular, de número 183.7, a partir da próxima segunda-feira (04).

A linha é uma promoção da ampliação do itinerário do transporte para a população regional pela Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob).

A linha, operada pela Pioneira, tem origem no Terminal de São Sebastião, passando pelos bairros João Cândido, Residencial Itaipu, Condomínios Estrada do Sol e Balão da ESAF até o comércio do Setor de Mansões Dom Bosco (no supermercado Big Box). Com a ampliação do trajeto, a linha vai ganhar uma viagem a mais, passando a ter seis horários (5h30, 6h30, 7h20, 12h15, 17h10 e 18h30), de segunda a sexta-feira. A tarifa é R$ 2,70.

Com a linha, os moradores do Capão Comprido poderão se deslocar até São Sebastião onde poderão ter acesso as linhas que atendem a cidade e realizar integração para os destinos desejados.

“Estamos sempre atentos aos pedidos da população. Os usuários podem solicitar a criação, a alteração de itinerários e o aumento na quantidade de viagens das linhas de ônibus por meio do 162, pelo site ou entrando em contato com a Administração da cidade.”, lembra o subsecretário de Operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

As informações são da Semob