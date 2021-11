Cão Eddy, da PMDF, morre aos 4 anos

Eddy era um cão da raça pastor-belga e, segundo a PMDF, estava no auge da vida profissional

O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães/PMDF) perdeu um integrante na quinta-feira (18). O cão Eddy, 4 anos, faleceu devido a complicações de uma torção gástrica (quando o estômago se dilata e dá a volta sobre si mesmo).

Eddy era um cão da raça pastor-belga e, segundo a PMDF, estava no auge da vida profissional, liderando apreensões de drogas e outros itens nos últimos dois anos.

O policial chegou no BPCães ainda filhote, em 2018. Com menos de um ano, começou a ser treinado como ‘recruta’ de outra membro do batalhão, a Charlotte.

Emocionado, o policial Salviano lamentou a perda do cão. “O Eddy é um filho para mim. Aprendi muito com ele nos treinamentos”, relata, com orgulho.