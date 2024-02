Candidatos do processo seletivo para condutores e padioleiros serão convocados na próxima terça-feira (27)

Retificação da data de divulgação do Resultado Final, da Homologação e da Convocação consta em comunicado na página oficial da banca

Serão publicados na próxima terça-feira (27) o resultado final, a homologação e a convocação de candidatos para o provimento de vagas – e formação de cadastro de reserva – dos cargos “Condutor de Veículo de Urgência e Emergência” e “Técnico de Apoio Operacional – Padioleiro”.

Inicialmente, a data estava prevista para segunda (26) e foi divulgada no cronograma retificado, publicado na décima edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) Extra nº 10-A, página 1. A alteração foi comunicada na página oficial da banca responsável pelo certame.

O Processo Seletivo Simplificado, regido pelo edital de abertura nº 26, publicado no DODF de outubro de 2023, oferece 50 vagas para condutor, além de outras 80 para o cargo de padioleiro. A contratação é em caráter temporário, com prazo inicial de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.