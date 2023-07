Campus Norte da UnDF pronto para o início das aulas

Investimento de R$ 350 mil garante segurança, conforto e acessibilidade à comunidade acadêmica da instituição

Portão de acesso de pedestres, calçadas com acessibilidade e instalação de 32 novos aparelhos de ar-condicionado são algumas das melhorias realizadas no Campus Norte da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF). O local abriga os nove cursos superiores oferecidos pela instituição e todo o corpo docente e discente, além dos serviços administrativos.

Sergio Carreira, vice-reitor da UnDF, explica que os espaços foram aprimorados para os usos cotidianos, com mapeamento interno de demandas que pudessem surgir com a chegada dos novos professores e dos estudantes. O investimento aplicado foi de cerca de R$ 350 mil.

“Estamos trabalhando para atender da melhor maneira possível a comunidade acadêmica. Não poupamos esforços para conseguir em um curto prazo deixar o edifício funcional para iniciar as aulas no próximo dia 31 de julho”, conta.

Instalações renovadas

A UnDF foi criada em 28 de julho de 2021. No mesmo ano, foi autorizada a cessão de um imóvel no Lago Norte pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) para o funcionamento inicial da instituição, o atual Campus Norte. Trata-se de edificação com três pavimentos, com área total coberta de 3.300 m², além de 2.900 m² de área livre, um total de 6.200 m² de área para o uso das primeiras turmas. O local conta com 42 salas para trabalho administrativo e pedagógico, além de um auditório com capacidade para 120 pessoas.

Ao longo dos últimos dois anos, as instalações prediais do Campus Norte foram completamente reformadas e adaptadas para receber toda a comunidade acadêmica da UnDF. Entre as melhorias mais recentes destacam-se: abertura de estacionamento de aproximadamente 1.800 m² para atender a um público diário de 500 pessoas nos três turnos de funcionamento da UnDF; instalação de 32 aparelhos de ar-condicionado nas salas de aula, biblioteca, auditório, laboratórios e salas administrativas; construção de 120 m² de calçada na área externa em frente à universidade e de passarela de pedestres no estacionamento interno com acessibilidade para pessoas com deficiência de mobilidade; instalação de 36 balcões nos laboratórios, na secretaria acadêmica e na sala dos professores; instalação de iluminação no jardim na parte posterior do prédio; reforma do portão de entrada; e instalação de portão de acesso exclusivo para pedestres.

Novidades

Entre as realizações mais recentes da UnDF está a aquisição de livros, mapas, audiovisuais, cd-roms, livros em braille e ampliados para usuários cegos e com baixa visão pela biblioteca central da instituição. O investimento é de aproximadamente R$ 700 mil. A biblioteca conta com aproximadamente mil exemplares catalogados. A aquisição será feita para atender, inicialmente, os cursos criados pela instituição.

Além disso, a UnDF também conta com biblioteca virtual com aproximadamente 8 mil livros, além da plataforma de periódicos científicos EBSCO, com 2.390 periódicos científicos no total. A coleção da EBSCO provê textos na íntegra de periódicos científicos que abrangem as diversas áreas do conhecimento.

Outra importante ação, ainda em julho, foi a publicação no Diário Oficial do DF do edital do Programa de Assistência Estudantil (PAE/UnDF) que prevê a concessão de auxílios financeiros da universidade aos estudantes matriculados que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ao todo, são oferecidas 148 vagas distribuídas em três modalidades: auxílio-permanência, auxílio-transporte e auxílio-creche. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da UnDF, até 4 de agosto.

Com informações da Agência Brasília