Campanha Solidariedade Salva vai arrecadar alimentos na festa de aniversário de Brasília

Que tal aproveitar a programação do aniversário de Brasília e ainda ajudar a cuidar de quem mais precisa? A campanha Solidariedade Salva estará presente na comemoração com a arrecadação de alimentos não perecíveis para famílias em situação de vulnerabilidade social. Para participar, basta levar alimentos não perecíveis e entregar nos pontos de coleta, instalados nas entradas principais e nos camarotes – a estrutura dos shows foi montada na Esplanada dos Ministérios. Recomenda-se a doação de 2 kg de alimentos. O gesto não é obrigatório, mas uma demonstração de solidariedade com o próximo.

Serão arrecadados alimentos não perecíveis, preferencialmente os que compõem os itens de uma cesta básica (arroz, feijão, óleo, leite, açúcar, macarrão, flocão, etc). Para realmente atender a quem mais precisa, o cidadão deve ter atenção a alguns cuidados. Os alimentos precisam estar com o prazo de validade em dia e não podem estar abertos – produtos nestas condições não serão aceitos.

Liderada pela primeira-dama Mayara Noronha Rocha, a campanha é promovida pela Chefia Executiva de Políticas Sociais, vinculada ao gabinete do governador Ibaneis Rocha. A iniciativa foi incluída no calendário oficial do DF em agosto de 2024, com a publicação do Decreto nº 46.115/2024 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

“Brasília faz 65 anos, e o maior presente que podemos dar à nossa cidade é olhar com carinho para quem mais precisa”, salienta a primeira-dama. “O Solidariedade Salva nasceu da vontade de transformar celebração em cuidado, festa em acolhimento. Cada alimento doado carrega muito mais do que sustento – leva dignidade, esperança e amor. E é por isso que afirmamos com orgulho: Brasília é a Capital da Solidariedade.”

A chefe de gabinete da Chefia Executiva de Políticas Sociais do DF, Talita Mattosinhos, afirma que as parcerias com eventos para a arrecadação de alimentos têm dado certo e concretizado a missão do projeto. Neste ano, a campanha já arrecadou 27,7 mil doações na partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na Arena BRB Mané Garrincha. Os alimentos foram entregues como contrapartida dos ingressos de meia-entrada solidária e até mesmo por parte de pessoas que decidiram doar espontaneamente.

“Preparamos com muito carinho três dias de festa como um verdadeiro presente para a população do Distrito Federal. É uma programação gratuita, diversa e pensada para todas as idades – para que cada brasiliense se sinta valorizado e parte dessa celebração pelos 65 anos da nossa capital”, descreve Mattosinhos. “É um momento de alegria e, também, um chamado à solidariedade. Por isso, convidamos todos que forem aos eventos a levarem 2kg de alimento não perecível. Com esse gesto simples, cada pessoa ajuda a transformar a festa em cuidado e esperança para milhares de famílias.”

As apresentações musicais do aniversário de 65 anos de Brasília começam neste sábado (19), com os cantores Wesley Safadão e Léo Santana. Domingo (20) terá Fagner, Mari Fernandez e o clássico espetáculo O Grande Encontro, com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

Já na segunda-feira (21), data oficial do aniversário de Brasília, o público poderá curtir shows das bandas Menos É Mais e BenzaDeus, além da dupla Zé Neto & Cristiano, que gravará novo conteúdo audiovisual direto do palco brasiliense. No mesmo dia, terá também espetáculo pirotécnico e o encerramento oficial das celebrações.

Toda a programação é gratuita. Para saber mais detalhes e conferir outras atrações culturais do aniversário, acesse o site da Agência Brasília.

*Com informações da Agência Brasília