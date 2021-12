Campanha Natal Solidário 2021 recebe arrecadações na 410 Sul

Como parte da Campanha Natal Solidário 2021, a Polícia Militar e o Conselho de Segurança Comunitária de Brasília (Conseg) se uniram em um evento para arrecadar doações destinadas a Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista (Fale). O evento ocorrerá durante toda a manhã deste sábado (18) na SQS 410 na Asa Sul.Foi montada uma exposição com equipamentos utilizados pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), exposição com cães do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), viaturas e motos. Além disso, haverá uma apresentação da Banda de Música da PMDF com repertório que conta com grandes sucessos internacionais e músicas populares brasileiras. A campanha visa arrecadar principalmente produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas e alimentos não perecíveis.