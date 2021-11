Campanha JBr do Bem busca ajudar os mais necessitados

A ação começou nesta segunda feira (29) e vai até o dia 23 de dezembro para dar um Natal melhor a quem precisa

Amanda Karolyne

No final de ano os atos solidários se multiplicam junto com o espírito natalino, e o Grupo JBr de Comunicação não poderia ficar de fora dessa. A campanha solidária de Natal da empresa, promovida pelo JBr do Bem, em sua 9º edição, começou ontem e vai até o dia 23 de dezembro. A frente do projeto, está o colunista Marcelo Chaves.

Segundo o jornalista, a ideia por trás do JBr do Bem começou porque o Jornal de Brasília percebeu a necessidade de fazer um projeto que atendesse a população carente do Distrito Federal. “E foi materializado sendo sucesso graças ao apoio dos leitores e do empresariado local”, conta ele.

Para Marcelo, a importância dessa campanha não dá para medir. “Todos os anos muitas pessoas humildes contam com o Natal do Jornal de Brasília. Então é uma responsabilidade muito grande, pois com ou sem crise na economia nacional precisamos atender e não decepcionar ou deixar na mão quem conta, muitas vezes, apenas com essas doações”, comenta.

A campanha tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis, brinquedos novos, fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal, que serão destinados à população carente do Distrito Federal e do Entorno. A iniciativa visa amparar ONGs e instituições sociais.

Este ano, a princesa Alessandra von Bismarck será a madrinha de honra do projeto. A tradição é que uma personalidade nacional ou internacional apoie cada campanha.

A princesa é brasileira e casada com o príncipe e político alemão Carl-Eduard von Bismarck. As doações arrecadadas com o projeto de fim de ano seguirá para 24 instituições e ONGs do DF e do Entorno. Segundo Marcelo Chaves, o JBr do Bem sempre procura escolher personalidades que tenham histórico em campanhas sociais em favor da população carente e na defesa de outros temas relevantes.

Marcelo explica que esse projeto faz parte da tradição do Jornal, que todos os anos é desenvolvido pelo JBr do Bem, que além da campanha de final do ano, é responsável por todas as campanhas sociais do Jornal de Brasília. Para ele, essa ação faz a diferença na vida de muitos. Ele aponta que ano passado, um período difícil para muitos, 25 ONGs e instituições de caridade do DF e de Goiás foram beneficiadas com as doações arrecadadas pela campanha.

Quem quiser participar da ação, basta fazer a doação de brinquedos novos, alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas ou produtos de higiene pessoal. “Qualquer desses itens ajudará muito”, destaca Marcelo. As doações poderão ser entregues no Jornal de Brasília. Ele também acrescenta que quem preferir, pode ligar no: (61) 3343-8000, para que ele possa providenciar a busca dos donativos.