Campanha arrecada chuteiras para escolinhas de futebol

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) lançou, nessa semana, a Campanha “Doe gols”, para arrecadar tênis e chuteiras novas ou em bom estado de uso para escolinhas de futebol da capital. Os pares podem ser do número 36 ao 46 e podem ser entregues até 20 de dezembro, em qualquer unidade da corporação.

As doações serão direcionadas para as escolinhas da PMDF, espalhadas por quatro regiões: São Sebastião, Brazlândia, Guará e Samambaia. A entrega dos materiais será feita a partir do dia 21 de dezembro, começando pela unidade de Brazlândia.

“Os programas sociais atuam usando a filosofia da polícia comunitária. Além da prevenção dos crimes, temos a aproximação da sociedade com a polícia e cumprimos um dever de suma importância para que essas crianças de lugares vulneráveis pratiquem o esporte da melhor forma possível”, afirma a capitã da PMDF, Hellen Sene.

Cerca de 700 crianças e adolescentes serão atendidas pela ação. Para qualquer dúvida ou esclarecimento, é possível entrar em contato com o setor de programas sociais da PMDF, pelo número (61) 3190-5250.

As informações são da Agência Brasília