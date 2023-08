Campanha ‘Agosto Lilás’ mobiliza servidores do GDF

A iniciativa faz parte do calendário de eventos da campanha Agosto Lilás, que teve início no dia 1º.

Com o objetivo de motivar a população a denunciar crimes contra as mulheres, a Secretaria da Mulher do DF (SMDF) promoveu uma ação panfletagem durante a manhã desta quinta-feira (3), para todos os servidores do Governo do Distrito Federal (GDF), no Anexo do Palácio do Buriti. A iniciativa faz parte do calendário de eventos da campanha Agosto Lilás, que teve início no dia 1º.

Com um totem de 2 metros destacado pela frase “Chega de violência”, as equipes da SMDF distribuíram panfletos, adesivos e os laços da campanha, ensinando como denunciar casos de violência doméstica e informando sobre os tipos de agressões e os canais de denúncia.

“As ações de mobilização e diálogo ressaltam a necessidade de se criar uma cultura de respeito e solidariedade, quebrando tabus e desconstruindo padrões nocivos que perpetuam a violência”, afirma a secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “A campanha enfatiza que a responsabilidade de mudança é coletiva e que todos têm um papel vital na construção de um futuro mais seguro para as mulheres.”

Ações

Agosto Lilás é uma campanha que faz referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, instituída pela lei nº 11.340 (de 7 de agosto de 2006), que em 2023 completa 17 anos.

Durante todo o mês, um extenso de calendário de atividades, como palestras, encontros, eventos, sessões solenes e distribuição de material informativo, além da iluminação de prédios públicos, vai reunir diversos parceiros governamentais e não governamentais, como representantes da Defensoria Pública, Câmara Legislativa e demais órgãos do GDF.

*Com informações da Agência Brasília