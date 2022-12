Caminhoneiro é multado em R$ 20,5 mil por descarte irregular de terra

Material era retirado de obra do Noroeste e causava transtornos à população, especialmente em dias de chuva, quando desce para as ruas

Inspetores da DF Legal aplicaram, na tarde dessa quinta-feira (22), mais de R$ 20,5 mil em multas a um caminhoneiro, funcionário de uma construtora, e apreenderam o veículo. O mesmo estava despejando, terra tirada de uma obra, em local irregular. A ação foi realizada em um terreno público no Noroeste. A empresa responsável será investigada.

Segundo as primeiras denúncias, caminhões de uma obra estariam retirando a terra do empreendimento e jogando na área que é pública. O despejo irregular estava causando transtornos aos moradores, especialmente nos dias de chuva, quando os resíduos desciam para as vias, sujando as ruas e entrando na rede pluvial.

O motorista do caminhão foi multado em R$ 13.755,84 por descarte irregular de resíduos, e R$ 6.839,83 por falta do Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR), totalizando R$ 20.595,77. O veículo foi apreendido e ficará no depósito da DF Legal até que todas as multas sejam pagas.

As equipes da DF Legal irão ao local da obra de onde o material estava sendo retirado para verificar se a mesma possui o plano de manejo de resíduos, que aponta o local em que os restos da obra serão colocados. Caso não tenha, o empreendimento poderá ser notificado, multado e embargado, além de responder por crime ambiental.

A Secretaria DF Legal pede que os moradores de todas as regiões administrativas, ao presenciarem irregularidades busquem comunicar imediatamente os órgãos responsáveis pelo 162 ou site da Ouvidoria do GDF, ou, ainda, entrando em contato com a central 190, para que o flagrante seja possível. Com poucos servidores para cobrir todo o território do Distrito Federal, a ajuda da população é fundamental para o combate às irregularidades.