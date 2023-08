“Caminho da Arte” oferece oficinas para pessoas com deficiência visual

As inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de setembro

A companhia de circo e teatro Sagrado Riso acaba de lançar o projeto “Caminho da Arte”. A iniciativa vai oferecer quatro oficinas gratuitas para pessoas com deficiência visual.

As oficinas são de iniciação musical, iniciação à palhaçaria, artes integradas e produção e arte. As aulas ocorrerão de 15 a 30 de setembro, no IFB do Riacho Fundo I. A Sagrado Riso promete facilitar o transporte. Ao final, todos os alunos ganharão certificado.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 4 de setembro. Para se inscrever, basta preencher o formulário. As vagas são limitadas.

O projeto tem por objetivo “agregar forças à ação de visibilidade dos artistas PCDs, encorajar o protagonismo e fomentar aspectos de integração comunitária com impacto social”, afirmam os organizadores.

Áudio – informações gerais:

https://bit.ly/AudioInformacoesGeraisCaminhodaArte

Áudio – agenda das oficinas:

https://bit.ly/AudioAgendaCaminhodaArte

Formulário de inscrição:

https://bit.ly/FormularioCaminhodaArte