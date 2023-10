Caminhão tomba na EPTG e dois ficam feridos

Um caminhão carregado de sucata tombou na via marginal EPTG nesta sexta-feira (13), duas pessoas foram transportadas ao hospital

Um caminhão carregado de sucata tombou na via marginal EPTG nesta sexta-feira (13), duas pessoas foram transportadas ao hospital. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu essa ocorrência às 16h21.

O acidente aconteceu numa das alças de acesso à via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo ao viaduto que dá acesso ao Jóquei Clube de Brasília, sentido Plano Piloto.

Ao chegar ao local, a equipe de socorro se deparou com uma carreta Volvo, de cor branca, carregada de sucata, que havia acabado de tombar na via marginal da EPTG. O condutor do veículo, de 48 anos, foi atendido por socorristas e transportado para o IHBB, consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo e com suspeita de fratura na clavícula esquerda.

A outra vítima, de 37 anos, passageiro do caminhão, também foi levado ao hospital, consciente e orientado, apenas com escoriações no braço esquerdo.

A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento, o que impactou o trânsito no local.

A equipe do CBMDF especializada em produtos perigosos compareceu ao local para ajudar a conter o vazamento de combustível e gerenciar possíveis riscos.

A PMDF ficou responsável pelo local.