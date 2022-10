Caminhão tomba e atropela duas pessoas no Gama

As duas pessoas foram lançadas para fora da cabine no momento em que o caminhão tombou sendo atropeladas pelo mesmo e ficando presas debaixo das ferragens

Duas pessoas faleceram na manhã desta quarta-feira (12), no Gama, após serem lançadas para fora de um caminhão que tombou.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), dentro do veículo haviam quatro pessoas. O motorista, identificado apenas como E.M.R, de 43 anos, e um dos passageiros não se machucaram.

Já as outras duas pessoas foram lançadas para fora da cabine no momento em que o caminhão tombou sendo atropeladas pelo mesmo e ficando presas debaixo das ferragens.

Veja o vídeo:

Vídeo: CBMDF

As duas pessoas não estavam identificadas e eram conhecidas apenas como Marcos e Cláudio. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada para cuidar do local até a chegada da perícia.