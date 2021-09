Caminhão tomba após colisão e tem o tanque com 15 toneladas de concreto arrancado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para atender a ocorrência. Foram necessárias três viaturas e onze militares

Um acidente na DF 450, envolvendo um caminhão betoneira carregado com cerca de 15 toneladas de concreto e um Citroën C3, deixou os condutores de ambos os veículos feridos na manha desta quinta-feira (2). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Foram necessárias três viaturas e onze militares.

O tambor que armazenava as 15 toneladas de concreto, após ter se desprendido do veículo, rolou cerca de 30 metros, até colidir com um letreiro de propaganda metálico. A via ficou interditada durante o atendimento e manobra das viaturas até a chegada da Polícia Militar do Distrito Militar (PMDF).

Segundo o CBMDF, o condutor do caminhão apresentou fortes dores no tórax e contusão na cabeça, além de dores no braço direito. Ele foi atendido e levado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Já a motorista do carro se queixou de dores na região pélvica e apresentava escoriações pelo corpo. A vítima foi transportada pelo SAMU ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). O irmão da vítima, que estava no banco do passageiro, não se feriu.