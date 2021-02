Caminhão invade comércio em Santa Maria

Motorista trafegava pela DF-290, quando perdeu o controle da direção. Ninguém se feriu

Um caminhão invadiu um comércio no Módulo 3 de Santa Maria, próximo à entrada do bairro Céu Azul-GO, na manhã desta terça-feira (16), por volta de 7h30.

O motorista do caminhão perdeu o controle da direção, saiu da pista (DF-290) e invadiu o comércio que fica localizado no Módulo 3, no Residencial Santa Maria.

O comércio estava fechado no momento do acidente, e ninguém se feriu. O condutor não apresentava sinais de embriaguez, mas não foi submetido a teste do bafômetro.