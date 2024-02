Caminhão fica parcialmente submerso após chuva forte em Santa Maria

O fato aconteceu às margens da BR 040, em frente ao Costa Atacadista, próximo a entrada de Santa Maria

Na noite da última sexta-feira (24), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para uma ocorrência por volta das 19h46

O fato aconteceu às margens da BR 040, em frente ao Costa Atacadista, próximo a entrada de Santa Maria.

Ao chegarem ao local as equipes de socorro se deparam com um caminhão, que estava com a cabine parcialmente submersa em um buraco.

O senhor S. M. V. M, de 36 anos, que já se encontrava do lado de fora e não apresentava ferimentos, acabou sendo surpreendido ao tentar atravessar uma enxurrada. Além do motorista havia outra pessoa no caminhão, que foi atendida e também não se feriu.

O local ficou aos cuidados da empresa que administra a referida rodovia, Via 040, que utilizou um guincho para retirar o veículo do buraco.