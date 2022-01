Caminhão de lixo tomba no início da manhã desta quinta (13), em Ceilândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência empregando três viaturas e 13 militares

Um caminhão de coleta de lixo tombou enquanto trafegava pela EQNP 1/5, próximo ao antigo Ceilambódromo, na manhã desta quinta-feira (13). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu esta ocorrência empregando três viaturas e 13 militares.

No momento do acidente, cinco funcionários estavam no veículo. O condutor não se feriu. Um coletor de 21 anos precisou ser transportado para o Hospital Regional da Ceilândia com dor nas costas, consciente e orientado. Outros dois funcionários apresentaram escoriações e se dirigiram a hospitais particulares por conta própria.