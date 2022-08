Caminhão com carga viva com boi tomba de viaduto em Santa Maria

Nesta quinta-feira, 04, um caminhão que transportava uma carga viva com boi tombou de um viaduto entre o Gama e Santa Maria, Distrito Federal

Nesta quinta-feira, 04, um caminhão de dois andares que transportava uma carga viva com 50 bois tombou de um viaduto entre o Gama e Santa Maria, Distrito Federal. Com o acidente 12 bois foram perdidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), há muitos bois na pista e outros presos carreta.

A via sentido Santa Maria — Brasília está liberada, e o fluxo segue normal. O sentido contrário, apenas a faixa do BRT e uma de rolamento está liberada, com fluxo intenso.