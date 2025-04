Caminhão colide contra parada de ônibus na EPCL; motorista é levado ao hospital

Um caminhão colidiu contra uma parada de ônibus na manhã desta terça-feira (8), na via EPCL (Estrutural), na altura dos postos de combustível, sentido Taguatinga.

O veículo envolvido foi um caminhão Mercedes-Benz Atego 2426, de cor branca, conduzido pelo senhor C.R.C., de 56 anos. Ele estava sozinho no momento da colisão. Após avaliação no local, o motorista foi encaminhado consciente e orientado ao Hospital de Base de Brasília (HBB).

No momento do acidente, a parada de ônibus estava vazia, o que evitou vítimas adicionais. Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para permitir o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu os cuidados da área. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.