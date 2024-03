Caminhão carregado de sorvetes tomba sob viaduto na BR-020

No início da tarde deste sábado (23), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência na passagem sob o viaduto da BR 020, próximo a Residência Oficial da Granja do Torto.

Chegando ao local, a equipe de socorro deparou-se com um caminhão frigorífico Ford Cargo 1119, de cor branca, carregado de sorvetes, tombado na BR-020. O veículo era conduzido pelo senhor A. B. B, de 46 anos, que após avaliação dos socorristas foi verificado que não se feriu no acidente.

Duas faixas de rolamento precisaram ser interditadas para o atendimento.

Não houve extravasamento da carga.

O DER ficou responsável pelo local.