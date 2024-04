Câmara Legislativa aprova reestruturação de cargos do Ibram e DER 

Os deputados distritais aprovaram, nesta terça-feira (9) a restruturação administrativa de duas autarquias do Distrito Federal. Os PLs nº 1.003/24 e nº 1.004/24, passaram pela Câmara Legislativa (CLDF) em dois turnos e redação final, e agora seguirão para a sanção do Governador Ibaneis Rocha (MDB).

O PL nº 1.003/24 trata da carreira Atividades do Meio Ambiente, do Instituto Brasília Ambiental (Ibram); e o PL nº 1.004/24, da estrutura administrativa e de cargos do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER/DF). O primeiro transforma 100 cargos vagos de técnico de atividades do meio ambiente, de nível médio, em 62 cargos de analista, de nível superior. Desta forma, a carreira será composta por 182 cargos de analista e 50 de técnico. O presidente do Ibram, Rôney Nemer, avalia que a alteração dará celeridade à análise de processos ambientais.

O PL que trata do DER, por sua vez, cria e reordena as unidades administrativas da autarquia e amplia o número de cargos comissionados de 221 para 390. Ao apresentar o PL, o presidente substituto da autarquia, Fábio Cardoso da Silva, argumenta que a nova estrutura moderniza o DER, almejando “melhorias expressivas para os usuários do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.