Câmara de Compensação aprova destinação de R$ 1,2 milhão a ações ambientais

Na tarde desta quinta-feira (13), o Instituto Brasília Ambiental realizou a segunda reunião ordinária do ano da Câmara de Compensação Ambiental e Florestal (CCAF). O encontro, presidido pelo secretário executivo do instituto, Valterson Silva, ocorreu na sede da própria autarquia, e resultou na aprovação de recursos na casa de R$ 1,2 milhão, que vão viabilizar as cinco propostas que estiveram em pauta.

A primeira proposta, no valor de R$ 125.210, viabiliza a versão eletrônica e impressa de cerca de 1.500 exemplares da publicação Flora do Jardim Botânico de Brasília – Ervas e Arbustos – Guia de Campo. Foi acordada a participação da CCAF na definição do Plano de Distribuição das impressões. Os recursos são parte da compensação florestal devida pela FGR Urbanismo Centro Sul.

O segundo ponto de pauta aprovado foi a destinação de R$ 43.285,95 para a realização da 1ª Conferência Distrital de Unidades de Conservação (1ª CDUC). O valor integra a compensação florestal devida pela Ciplan. Na sequência, recebeu “sinal verde” também o custeio, no valor de R$ 498.625,02, do serviço de transporte de estudantes do Programa Parque Educador, recurso que teve como fonte a compensação ambiental do espólio de Hosannah Campos Guimarães.

O combate à poluição sonora também foi favorecido com recursos de compensação ambiental. Foram destinados R$ 444.500 para a aquisição de dez sonômetros e dez calibradores acústicos. O montante veio de compensação devida pela Terracap. Finalizando a pauta, a CCAF aprovou a destinação do valor de R$ 165.864,57, referentes a compensação ambiental, recursos devidos pela Associação de Moradores do Condomínio Vivendas Bela Vista, para a Reserva Biológica da Contagem.

Além dos membros da CCAF, a reunião contou com a participação das superintendentes de fiscalização, auditoria e monitoramento (Sufam), Simone de Moura Rocha, de licenciamento ambiental (Sulam), Nathalia Almeida, representante da Superintendência de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon), Marcos João da Cunha, superintendente de administração geral (Suag), Ricardo Roriz, chefe da assessoria da presidência, Danyella Shayene, representantes da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), Suzzie Conceição de Oliveira Valadares, da Universidade de Brasília (UnB), Pedro Henrique Zuck da Conceição e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), Carlos Fisher. A próxima reunião ordinária da CCAF está prevista para o mês de agosto.

*Com informações da Agência Brasília.